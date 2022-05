De Vlaamse minister van Volksgezondheid is donderdag opgestapt na fatale wantoestanden in de kinderopvang. Christendemocraat Wouter Beke trok alsnog zijn conclusies toen de kritiek niet meer luwde en zijn partij maar kiezers bleef verliezen.

Beke lag al onder vuur om zijn optreden in de coronacrisis, maar kwam echt in het nauw na het overlijden van een baby in een kinderdagverblijf in februari.

Dat drama, dat leidde tot een strafrechtelijk onderzoek én een parlementair onderzoek naar wanpraktijken in de kinderopvang, heeft Beke naar eigen zeggen "meer aangegrepen dan ik aan de buitenwacht wilde toegeven". Net als bij een reeks andere incidenten lijkt het toezicht te zijn tekortgeschoten.

De voormalige leider van de CD&V wijst ook op een vernietigende peiling voor zijn partij vorige week. Die heeft volgens hem evenzeer "diepe indruk" gemaakt. "Om de partij zuurstof te geven" besloot Beke, een belangrijk CD&V-gezicht in de Vlaamse regering, het veld te ruimen.

Hij richtte zich in een onverwachte persconferentie ook tot de pers: "Beste journalisten, ook politici zijn maar mensen. Op sociale media op een onmenselijke manier aangepakt worden is blijkbaar part of the job, maar ik dacht dat klassieke media ook een trechterfunctie hadden. Als ze die niet vervullen, moeten ze niet schrikken dat de samenleving polariseert."