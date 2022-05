De Amerikaanse parlementaire onderzoekscommissie die onderzoek doet naar de gewelddadige bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 heeft vijf Republikeinse parlementariërs gedagvaard. Onder hen is ook Kevin McCarthy, oppositieleider in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Dat melden meerdere Amerikaanse media, waaronder The New York Times, die spreken van een "uitzonderlijke stap" die de commissie zet.

Naast McCarthy worden nog vier andere afgevaardigden door de onderzoekscommissie gehoord. Eerder kreeg het vijftal al de kans om vrijwillig verklaringen af te leggen, maar die optie werd door de Republikeinse parlementariërs genegeerd.

Vandaar dat ze nu gedagvaard worden, waarmee ze verplicht zijn om mee te werken. Doen ze dat niet, dan kan het zijn dat hen minachting van het parlement wordt verweten. En naast strafrechtelijke vervolging zou dat de Republikeinen tijdens de 'midterms' in november kunnen schaden.

De dagvaardingen komen vlak voor een aantal openbare hoorzittingen die voor deze zomer gepland stonden.

McCarthy zou tijdens bestorming met Trump hebben gebeld

Het vijftal zal worden gehoord in het onderzoek naar de bestorming van het Capitool op 6 januari vorig jaar, waarbij vier mensen om het leven kwamen. Het onderzoek moet de aanstichters van deze gewelddadige bestorming verantwoordelijk houden.

Er zijn tot nu toe al meerdere dagvaardingen uitgebracht, ook naar toenmalig president Donald Trump. De Republikeinse politici die nu zijn gedagvaard hadden die bewuste dag allemaal hun eigen rol in de aanloop naar de bestorming, zo stelt de commissie.

Zo zou McCarthy op het moment van de bestorming gebeld hebben met Trump. Een andere afgevaardigde, Scott Perry, wordt ervan verdacht plannen te hebben gesmeed met de oud-president om de toenmalige openbaar aanklager te vervangen.

Uitzonderlijke stap

De vijf dagvaardingen zijn volgens Amerikaanse media zeer uitzonderlijk. Het komt niet vaak voor dat een parlementaire onderzoekscommissie medewetgevers dagvaarden.

Dat McCarthy wordt gedagvaard is extra uitzonderlijk, zo schrijft The New York Times. Hij zou namelijk de nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigden kunnen worden als de Republikeinse Partij een overwinning boekt bij de midterms later dit jaar. Hij heeft eerder aangegeven de onderzoekscommissie niet te erkennen.

De commissie concludeert dat het geen andere keuze had dan de vijf Republikeinen te dagvaarden. "Voordat we volgende maand hoorzittingen houden, wilden we de leden de kans geven om op vrijwillige basis over een aantal zaken te discussiëren. Helaas hebben de personen die zijn gedagvaard dit geweigerd en zien we ons genoodzaakt om deze stap te nemen zodat we er zeker van zijn dat de commissie de feiten van 6 januari boven tafel krijgt", zegt de Democratische voorzitter van de commissie in een statement.