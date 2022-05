Noord-Korea meldt donderdag voor het eerst officieel een besmetting met het coronavirus in het land. Leider Kim Jong-un kondigde een lockdown aan. Tot nu toe beweerden de autoriteiten dat het hermetisch afgesloten land gevrijwaard was gebleven van de pandemie.

Het staatspersbureau KCNA, dat de besmetting bekendmaakte, spreekt van een "ernstige nationale noodsituatie". Volgens het persbureau gaat het om de zeer besmettelijke omikronsubvariant BA.2.

Noord-Korea's lezing dat in de afgelopen twee jaar nooit iemand corona heeft opgelopen in het land is erg ongeloofwaardig. Zo ontsloeg Kim een jaar geleden verschillende hoge functionarissen die het regeringsbeleid tegen corona niet goed hadden uitgevoerd.

Deze medewerkers hadden "een grote crisis" veroorzaakt, aldus de leider, die verder niet in details trad. Noord-Korea deelt een moeilijk te bewaken en bijna 1.500 kilometer lange grens met China. In onder meer de Chinese grensstad Dandong is het aantal besmettingen de afgelopen weken hard opgelopen.

Het presidentieel bureau van Zuid-Korea wil humanitaire hulp verlenen aan Noord-Korea nu de corona-uitbraak is bevestigd, meldde het Zuid-Koreaanse Newsis.