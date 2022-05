De partijen die verantwoordelijk worden gehouden voor het instorten van een flatgebouw in Florida vorig jaar, betalen een bedrag van zeker 997 miljoen dollar (bijna 950 miljoen euro) aan de overlevenden en nabestaanden van slachtoffers, meldt de Miami Herald.

Het flatgebouw van twaalf verdiepingen in Surfside, nabij Miami, stortte in juni vorig jaar in. Daarbij kwamen 98 mensen om het leven. Bergingswerkers zochten meer dan een maand naar lichamen in het puin.

De oorzaak van de ramp is nog altijd onduidelijk, maar drie jaar vóór de instorting was al gewaarschuwd voor de staat waarin het veertig jaar oude pand verkeerde. Foto: Getty Images

De slachtoffers en nabestaanden spanden een rechtszaak aan tegen tien partijen, waaronder de gemeente Surfside, projectontwikkelaars, ingenieursbureaus en de vereniging van eigenaren van het complex.

Het. is uitzonderlijk dat een dergelijke omvangrijke schikkingszaak in minder dan een jaar wordt afgehandeld. Hoe het geld wordt verdeeld onder de overlevenden en nabestaanden is nog onbekend.

Het uiteindelijke bedrag kan uitkomen op meer dan een miljard, berekende de Miami Herald. De krant won maandag de prestigieuze Amerikaanse Pulitzerprijs in de categorie Breaking News, voor de verslaggeving over de ramp.