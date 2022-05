De Nederlandse overheid trekt 7,5 miljoen euro uit voor de berging van een olietanker voor de kust van Jemen, maakte minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Liesje Schreinemacher bekend tijdens een (digitale) donorconferentie georganiseerd door de VN. In totaal werd er ruim 31 miljoen euro ingezameld.

De olietanker met de naam FSO Safer kan volgens de minister elk moment olie gaan lekken, wat kan leiden tot enorme schade voor mens en milieu. Volgens haar heeft de VN een concreet plan om een natuurramp te voorkomen. Maar daarvoor was geld nodig. Nederland levert nu dus een bijdrage en "zal de VN de komende weken steunen in hun werk de tanker te bergen", aldus minister Schreinemacher.

De FSO Safer, met aan boord meer dan een miljoen vaten olie, ligt al jaren voor de kust van Jemen. Door de burgeroorlog in dat land is ook al jaren geen onderhoud meer gepleegd aan het roestende schip. Eind januari riep Greenpeace al op de olie over te laden op andere schepen om "een van de grootste olierampen in de geschiedenis" te voorkomen.

Volgens het kabinet en de VN is er nu bijna 38 miljoen euro beschikbaar voor de bergingsoperatie. Er zou in totaal ruim 135 miljoen euro nodig zijn, waarvan zo'n 75 miljoen voor het bergen van de olie aan boord van de FSO Safer. Volgens minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken zou het opruimen van een eventuele milieuramp naar schatting zo'n 19 miljard euro kosten.

Grote economische schade

De organisatoren van de donorconferentie benadrukken dat het lekken van olie uit het schip "een humanitaire en ecologische catastrofe" zou betekenen met grote economische schade tot gevolg. Ook waarschuwen de VN en de overheid dat voor ruim 200.000 vissers uit Jemen hun voornaamste bron van levensonderhoud zou wegvallen.

Greenpeace zegt in een reactie dat het toegezegde geld genoeg zou moeten zijn om de bergingsoperatie de komende weken op gang te brengen, maar geeft ook aan dat het nog zeker niet genoeg is. "Het volledige bedrag dat nodig is, is nog niet toegezegd en iedere dag verslechtert de situatie van de FSO Safer."

De milieuorganisatie roept landen op "hun beloften na te komen" en ervoor te zorgen dat de olie aan boord van de tanker "snel en veilig in veiligheid wordt gebracht". Ook pleit Greenpeace ervoor nu al materialen als drijvende barrières richting Jemen te sturen, om een eventuele olielekkage gelijk in te dammen.