Het Verenigd Koninkrijk zal militaire hulp bieden aan Zweden of Finland mochten de landen worden aangevallen tijdens de overgangsperiode naar een NAVO-lidmaatschap, heeft premier Boris Johnson woensdag bekendgemaakt na een bezoek aan Zweden. Sinds Rusland Oekraïne binnenviel, overwegen Finland en Zweden om lid te worden van het militaire bondgenootschap NAVO. Gevreesd wordt echter voor mogelijke represailles vanuit Rusland.

Het toetreden van Zweden en Finland tot de NAVO zou een historische ommezwaai zijn voor de Scandinavische regio en het zou de militaire balans in Europa ingrijpend veranderen. Op 12 mei zal Finland officieel besluiten een lidmaatschapsverzoek in te dienen en op 13 mei neemt Zweden die beslissing, meldde persbureau Reuters dinsdag.

Voordat de landen officieel bij de NAVO horen, is er sprake van een overgangsperiode. In die overgangsperiode zijn beide landen nog niet beschermd door Artikel 5 van de NAVO. Daarin staat dat een aanval op een van de NAVO-landen wordt gezien als een aanval op alle lidstaten.

Met de overeenkomst die beide landen woensdag tekenden wil het VK die bescherming wel gaan bieden. Om de hulp zouden de landen zelf moeten vragen. Dit zou volgens Johnson ook de inzet van Britse militairen kunnen betekenen. Het VK en de twee Scandinavische landen hebben ook afgesproken om meer inlichtingen te gaan delen en de militaire samenwerking te intensiveren.

VK achter NAVO-toetreding

"De oorlog in Oekraïne dwingt ons om lastige beslissingen te nemen", aldus Johnson op een persconferentie in Zweden. "Maar soevereine landen moeten vrij zijn om beslissingen te nemen zonder angst of onder dreiging van vergelding. Dit (de overeenkomst, red.) laat zien dat wij elkaar zullen steunen en verdedigen."

Johnson liet ook weten achter een NAVO-lidmaatschap van Zweden te staan. Later op de dag gaat hij nog op bezoek in Finland, waarmee het VK dezelfde overeenkomst zal sluiten.

Het Kremlin liet woensdag weten dat het de ontwikkelingen aan de landsgrenzen in de gaten houdt. Eerder waarschuwde Moskou voor "militaire en politieke gevolgen" als de Zweden en Finnen een verzoek tot toetreding zouden indienen.