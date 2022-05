In Ecuador zijn tweehonderd gevangenen een dag na hun ontsnapping opgepakt door het leger, meldt de Ecuadoraanse politie. De mannen waren uitgebroken na rellen in een gevangenis op zo'n 80 kilometer ten noorden van hoofdstad Quito. Tijdens de opstand zijn zeker 43 personen omgekomen.

Ecuador heeft regelmatig te kampen met geweld in de gevangenissen. Meestal gaan het om gevechten tussen rivaliserende bendes. Ook de rellen van maandag waren uitgebroken na een strijd tussen bendes.

De gevangenissen van Ecuador zitten overvol. Er verblijven zo'n 39.000 mensen in de 65 gevangeniscomplexen in het land, terwijl er slechts plaats is voor dertigduizend gedetineerden. In 2021 kwamen in totaal 321 gedetineerden om tijdens ongeregeldheden in gevangenissen.