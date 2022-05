De Amerikaanse moordverdachte die eind april ontsnapte uit een gevangenis in de staat Alabama is na een dagenlange klopjacht opgepakt. De vrouwelijke bewaker die hem hielp ontsnappen en samen met hem gevlucht was, beroofde zichzelf van het leven voordat zij ingerekend kon worden.

De zoektocht naar het voortvluchtige duo kwam maandag (lokale tijd) ten einde in Indiana, na een klopjacht door drie verschillende staten. De federale politie ramde na een achtervolging de auto van het duo, die daarop tot stilstand kwam.

Bewaker Vicky White schoot zichzelf vervolgens neer en overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Gevangene Casey White - de twee zijn geen familie - gaf zichzelf over.

De twee waren sinds 29 april op de vlucht. Bewaker White zei tegen collega's dat ze de gevangene meenam voor een psychologische controle bij de rechtbank. Toen ze uren later nog niet waren teruggekeerd, realiseerden de andere bewakers zich dat het duo was verdwenen.

In eerste instantie was niet duidelijk of de 56-jarige vrouw de achttien jaar jongere man had helpen ontsnappen of dat ze zelf gegijzeld werd. Na drie dagen werd er een arrestatiebevel tegen haar uitgevaardigd omdat ze de man had geholpen.

Casey White zat al een celstraf van 75 jaar uit voor poging tot moord. Hij was in afwachting van een rechtszaak over het neersteken van een 58-jarige vrouw tijdens een inbraak in 2015. Als hij daar schuldig aan werd bevonden, zou hij waarschijnlijk de doodstraf krijgen.

54 Gevangenisbewaker in VS helpt moordverdachte te ontsnappen

Federale politie komt tweetal op het spoor na tip

De federale politie van de Verenigde Staten werd zondag getipt nadat de ruim 2 meter lange Casey White was gezien terwijl hij bij een wasstraat in Indiana in een pick-up stapte.

Nadat de autoriteiten het tweetal hadden opgespoord, ontstond er een achtervolging. Die eindigde met een botsing, waarna de lichtgewonde Casey White aangehouden werd. De dodelijke verwondingen van Vicky White werden niet veroorzaakt door de botsing, maar door zelf toegebrachte pistoolschoten.

De nabestaanden en werkgever van Vicky White begrijpen nog altijd niet waarom een voorbeeldige werknemer een moordverdachte hielp ontsnappen.

"Ik vertrouwde Vicky White volledig. Wat haar tot een dergelijke actie dreef, weet ik niet. Ik weet ook niet of we het ooit zullen weten", aldus de sheriff van het politiebureau waar White werkte.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).