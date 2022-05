Bij rellen en een uitbraakpoging van gevangenen in de stad Santo Domingo in Ecuador zijn mogelijk zestig personen omgekomen. Dat melden lokale media. Tachtig mensen zouden gewond zijn geraakt.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Ecuador kan nog geen precieze aantallen melden. Het departement zegt druk bezig te zijn om samen met de politie de orde in de gevangenis te herstellen. Zo'n veertig ontsnapte gevangenen zouden volgens lokale media weer zijn opgepakt.

Op sociale media zijn schokkende beelden te zien van lichamen. De echtheid van de beelden is niet geverifieerd.

Lokale media melden dat de rellen zijn uitgebroken nadat een gevangene was overgeplaatst naar de gevangenis.

In september vielen bij rellen in een andere Ecuadoraanse gevangenis ruim honderd doden. Zeker zes gevangenen werden daarbij onthoofd. In april vielen bij andere gevangenisrellen in het land zeker twintig doden.

Het gevangenissysteem van Ecuador staat onder druk. In februari liet het land vijfduizend gevangenen vrij wegens overbevolking in de gevangenissen.