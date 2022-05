De Sri Lankaanse premier Mahinda Rajapaksa heeft maandag zijn ontslag ingediend vanwege de aanhoudende protesten tegen het economische beleid van zijn regering. Het land maakte de zwaarste economische crisis sinds de onafhankelijkheid in 1948 door.

Rajapaksa heeft maandag zijn ontslagbrief ingediend bij de president, zijn jongere broer Gotabaya Rajapaksa, meldde een regeringsfunctionaris. Begin april stapte het volledige kabinet al op. Alleen Rajapaksa bleef zitten.

Maandagochtend was een groep van zo'n drieduizend mensen naar het huis van de premier gekomen om steun aan de regering te betuigen. Nadat premier Rajapaksa hen had toegesproken, trokken ze naar een plein in de hoofdstad Colombo waar ook antiregeringsdemonstranten waren. Het kwam tot een gewelddadige confrontatie, waarbij tientallen gewonden vielen. Zeker 78 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht.

In de Zuid-Aziatische eilandstaat met 22 miljoen inwoners wordt al wekenlang gedemonstreerd tegen het economische beleid. In Sri Lanka is een tekort aan eerste levensbehoeften en er zijn langdurige stroomonderbrekingen. Het land is economisch sterk afhankelijk van toeristen, maar die bleven de laatste jaren weg vanwege de kans op terroristische aanslagen en de coronacrisis.

De demonstranten eisen naast het ontslag van de premier het vertrek van de president. De familie Rajapaksa kwam in 2019 aan de macht. De president liet via Twitter weten geweld te veroordelen, van welke kant het ook komt.