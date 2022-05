De Russische president Vladimir Poetin heeft maandagochtend tijdens zijn speech op de Dag van de Overwinning geen belangrijke aankondigingen gedaan. Dat is de dag waarop Rusland elk jaar de zege op de nazi's in de Tweede Wereldoorlog viert. Hij zei wel dat het van belang is "om er alles aan te doen om de verschrikkingen van een wereldoorlog te voorkomen".

Van tevoren werd druk gespeculeerd over hoe het Kremlin de feestdag kon gebruiken om de invasie van Oekraïne te promoten. Zo dachten experts onder meer dat Poetin misschien de overwinning in Mariupol zou claimen of dat hij Oekraïne de oorlog zou verklaren. Dat laatste is namelijk officieel nog niet gebeurd.

Maar zulke verklaringen bleven uit. Wel herhaalde Poetin enkele van zijn ongefundeerde argumenten om het binnenvallen van Oekraïne te rechtvaardigen. Zo zei hij dat het Westen een invasie van Rusland aan het voorbereiden was, waaronder een invasie van het in 2014 door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim. Ook zei Poetin dat de NAVO een bedreiging vormt aan de grenzen van Rusland.

Verder richtte de Russische president zich rechtstreeks tot de Russische troepen die vechten in het Donetsbekken, in het oosten van Oekraïne.

33 Rusland viert Dag van de Overwinning met veel militair vertoon

Militaire parade met voertuigen van B-garnituur

Na Poetins speech, die een krappe tien minuten duurde, volgde volgens traditie een militaire parade. Duizenden militairen marcheerden over het Rode Plein in Moskou. Ook waren militaire voertuigen, wapens en straaljagers te zien. De luchtshow ging niet door. Volgens de Russische autoriteiten was het weer daarvoor niet goed genoeg.

Dit jaar bevatte de parade bijna 35 procent minder voertuigen dan vorig jaar, bleek vorige week uit Russische documenten die onder meer Forbes in handen had. Veel van het wapentuig dat meereed, kon worden gerekend tot de militaire B-garnituur.

Ook in andere Russische steden worden maandag festiviteiten georganiseerd om de Dag van de Overwinning te vieren. Volgens het Kremlin worden op 28 plekken parades gehouden. In totaal nemen daar 65.000 mensen aan deel, evenals 2.400 stuks militair materieel en 400 vliegtuigen.