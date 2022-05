In de Amerikaanse staat Wisconsin is zondag het kantoor van een antiabortusorganisatie in brand gestoken. Dat meldt de politie van de stad Madison.

Een paar dagen geleden lekte een ontwerpbesluit van het Amerikaanse hooggerechtshof uit. Daaruit bleek dat het hof de historische uitspraak Roe v. Wade uit 1973 wil terugdraaien. Deze uitspraak garandeert het recht op abortus in de Verenigde Staten.

Volgens een verklaring van antiabortusorganisatie Wisconsin Family Action werd er ook met graffiti een tekst op het kantoor achtergelaten: "Als abortussen niet veilig zijn, zijn jullie dat ook niet."

Volgens de organisatie zit een "linkse anarchistische groepering" achter de brandstichting, maar de politie heeft nog geen verdachten in beeld.

De politie zegt dat er een molotovcocktail het gebouw in is gegooid, maar dat die niet is ontvlamd. Het lijkt erop dat daarna alsnog brand is gesticht. Volgens de politie kon de brandweer de brand echter snel blussen. Er zijn geen gewonden gevallen.