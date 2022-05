Golf Clan, het grootste drugskartel van Colombia, neemt wraak wegens de uitlevering van de leider aan de Verenigde Staten afgelopen donderdag. Milities blokkeren al dagen de wegen, ze gijzelen bewoners in hun huizen en ze steken voertuigen in brand, schrijft The Guardian.

Het gaat om paramilitairen van de Golf Clan, die onder aanvoering van Dairo Antonio 'Otoniel' Úsuga te werk gingen. Otoniel heeft een reeks aanklachten tegen zich liggen in de VS voor drugshandel. Colombia beschuldigt hem van ook van onder meer moord, ontvoering, seksueel misbruik van minderjarigen en terrorisme.

Sinds zijn aanhouding wordt het noorden van Colombia geteisterd door de duizenden handlangers van Otoniel in bivakmutsen en militaire uitrustingen. Ze hebben wegversperringen opgeworpen en al het verkeer stopgezet. Mensen mogen niet meer naar buiten gaan, ook niet om eten te kopen.

In een flyer die de terreurgroep verspreid heeft, staat dat de aanval vier dagen zal duren. Het kartel, dat zichzelf Gaitanist Self-Defense Forces of Colombia (AGC) noemt, schrijft verder dat het niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de gevolgen "die ongunstig kunnen zijn".

De Colombiaanse autoriteiten hebben op het geweld gereageerd door een "antiterrorismebeleid" te lanceren, dat voornamelijk gericht is op het opheffen van wegblokkades. Een politiewoordvoerder zei vrijdag dat de politie alle capaciteit moet inzetten en vooral de aanval op deze criminelen moet openen.