De Duitse politie heeft zondag in de regio Kleef, niet ver van Nijmegen, doorzoekingen gedaan in acht panden die door Nederlanders aan Oost-Europese arbeidsmigranten worden verhuurd. Twee leidinggevenden van een Nederlands uitzendbureau worden ervan verdacht de voornamelijk Roemeense arbeidskrachten in flink uitgewoonde en verwaarloosde onderkomens te hebben ondergebracht.

De Nederlandse verdachten zouden volgens de Duitse justitie onder meer misbruik hebben gemaakt van de financiële situatie van de Roemenen. Ook zouden ze misbruik hebben gemaakt van de ontbrekende taalkennis van de arbeidsmigranten. Daardoor zouden de arbeidsmigranten geen andere mogelijkheid hebben gehad dan akkoord te gaan met de hun aangeboden onderkomens tegen veel te hoge huren.

Justitie en politie zijn zondag begonnen met het laten controleren van de woonruimte van de Roemenen door een deskundige op het gebied van bouw- en woningtoezicht. Ook worden alle betrokkenen gehoord en worden bewijsmiddelen verzameld.

Duitse overheidsinstanties controleerden medio februari ook in Geldern en Emmerich zes grote onderkomens voor arbeidsmigranten. Het ging toen om Bulgaren en Roemenen die werkten in de Nederlandse vleesindustrie. In de gecontroleerde onderkomens in Geldern en Emmerich was de brandveiligheid onvoldoende, was er sprake van schimmelvorming, ontbrekende elektrische voorzieningen en andere bouwkundige gebreken.

Volgens de regering van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen maken Nederlandse uitzendbureaus misbruik van de verschillende wetgeving in Nederland en Duitsland. In Duitsland gelden volgens de deelregering in Düsseldorf niet de beperkingen die in Nederland wel gelden, zoals maximale huurprijzen en deugdelijke woonomstandigheden.