John Lee is zondag verkozen tot de nieuwe leider van Hongkong. De oud-veiligheidschef van de stad volgt Carrie Lam op, de huidige leider van Hongkong. Zij liet eerder weten zich niet verkiesbaar te stellen voor een tweede termijn en op 30 juni haar ambtstermijn te beëindigen.

Dat Lee de nieuwe bestuurder van Hongkong zou worden, stond eigenlijk al bij voorbaat vast. Hij was de enige kandidaat voor de functie. Niet de inwoners van de stad, maar de ongeveer vijftienhonderd leden van een sterk pro-Peking georiënteerde kiescommissie brachten hun stem uit. Ruim veertienhonderd van hen steunden Lee.

Onder Carrie Lam is de invloed van de Chinese regering op Hongkong sterk vergroot. Veel inwoners gingen daardoor de afgelopen jaren de straat op om te demonstreren. Door de grotere invloed van China op Hongkong werd Lam erg impopulair onder een groot gedeelte van de bevolking. Lee was veiligheidschef gedurende de demonstraties tegen haar beleid.

Het aftreden van Lam was een van de eisen van de demonstranten, die in 2019 het leven in de miljoenenstad tijdelijk hevig ontregelden. Sindsdien zijn veel politieke vrijheden in Hongkong ingeperkt en zijn diverse vooraanstaande leden van de oppositie gearresteerd en veroordeeld, terwijl anderen in ballingschap zijn gegaan.