De republikeinse partij Sinn Féin is voor het eerst de grootste in het Noord-Ierse parlement. Sinn Féin, dat voor een verenigd Ierland is, won zondag 27 zetels in het honderd zetels tellende parlement dat de Britse regio deels autonoom bestuurt.

Met de winst van 27 zetels mag Sinn Féin een eerste minister voordragen, een primeur voor een nationalistische partij. Het is voor het eerst sinds Noord-Ierland ontstond in 1921 dat een niet-unionistische partij de meeste zetels bezet.

De overwinning van Sinn Féin betekent dat partijleider Michelle O'Neill premier wil worden. Een republikeinse premier was er ook nog niet eerder. O'Neill noemde de uitslag een "bepalend moment voor onze politiek en ons volk".

De protestantse Democratic Unionist Party (DUP), die wil dat Noord-Ierland deel van het Verenigd Koninkrijk blijft, won 24 zetels en wordt daarmee de tweede partij.