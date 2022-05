67 miljoen kiesgerechtigden in de Filipijnen kunnen maandag bepalen wie de opvolger wordt van de vertrekkend president Rodrigo Duterte. De verkiezingen staan in het teken van de economische crisis en de corruptie in het Zuid-Aziatische land.

De stembussen in de Filipijnen zijn geopend van 6.00 tot 19.00 uur lokale tijd. De uitslagen worden een paar uur na het sluiten van de verkiezingslocaties verwacht. Behalve een nieuwe president worden er ook een parlement en regionale besturen gekozen.

Duterte mag zich volgens de Filipijnse grondwet na zijn eerste termijn van zes jaar niet opnieuw verkiesbaar stellen als president. In de aanloop naar de verkiezingen zag hij af van een poging om vicepresident te worden.

De vertrekkende president voerde tijdens zijn ambtsperiode een keiharde oorlog tegen drugsdealers en -gebruikers en tegen communisten. Zo hard, dat het Internationaal Strafhof in Den Haag een onderzoek tegen hem startte wegens mogelijke mensenrechtenschendingen.

Dochter Duterte verkiesbaar als vicepresident

Duterte's dochter, Sara Duterte, gaat wel op voor het vicepresidentschap. Ze is running mate van Ferdinand 'Bongbong' Marcos junior, de zoon van voormalig dictator Ferdinand Marcos (1917-1989) en diens vrouw Imelda. Junior werd in 1995 veroordeeld wegens corruptie in een publieke functie.

Marcos junior is een van de favorieten voor het presidentschap van de Filipijnen. Zijn grootste concurrent in het veld van tien presidentskandidaten is Leni Robredo. Robredo is de huidige vicepresident van het land. Zij voert een 'roze-revolutie-campagne' voor familiewaarden en respect voor de wet.

Een andere opvallende kandidaat is senator en voormalig wereldkampioen boksen Manny Pacquiao. Waar Robredo door tegenstanders het verwijt krijgt elitair te zijn, richt 'Pac-Man' zich juist tot arme inwoners van de voormalige Spaanse en Amerikaanse kolonie, omdat hij uit datzelfde milieu komt.

Filipijnen kruipt naar verwachting eind 2022 uit recessie

De Filipijnen belandden door de coronapandemie in een ernstige recessie. Economen van onder meer McKinsey & Company verwachten dat het land in het laatste kwartaal van 2022 uit het dal kruipt.

Het land kent een grote kloof tussen arm en rijk. Zo'n 26 miljoen van de 110 miljoen inwoners leven in armoede, stelt het Filipijnse bureau voor statistiek.