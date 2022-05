De hoogste leider van de Taliban in Afghanistan heeft vrouwen in een decreet bevolen om in het openbaar een boerka te dragen. Het gaat om een van de zwaarste beperkingen voor vrouwen sinds de Taliban in augustus vorig jaar de macht heroverden.

"Ze moeten een boerka dragen die hen van hun hoofd tot hun tenen bedekt, wat traditioneel en respectvol is", aldus Tailban-leider Hibatullah Akhundzada in het decreet.

Tijdens het eerste Taliban-regime, tussen 1996 en 2001, mochten vrouwen ook alleen in een boerka over straat en mochten ze niet werken of naar school.

Na de machtsovername in augustus zei de fundamentalistische islamitische organisatie van plan te zijn vrouwenrechten in Afghanistan te gaan respecteren. In de afgelopen maanden werd echter onder meer een verbod op onderwijs voor meisjes afgekondigd.

Ook mogen Afghaanse vrouwen sinds maart alleen nog in een vliegtuig stappen als ze begeleid worden door een mannelijk familielid. Vooral op lokaal niveau worden allerlei beperkingen voor vrouwen weer ingevoerd.