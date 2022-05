Volgens de Britse inlichtingendienst is de oorlog "uitputtend en mentaal zwaar" voor de Russische elitetroepen en zal het Rusland veel tijd en geld kosten om de strijdkrachten na dit conflict te herstellen.

"Het conflict in Oekraïne eist een hoge tol van enkele van Ruslands meest capabele eenheden en meest geavanceerde vermogens. Het zal Rusland veel tijd en geld kosten om strijdkrachten na dit conflict te herstellen", aldus het Britse ministerie.

Tijdens de gevechten zou minstens één T-90M verwoest zijn, de meest geavanceerde tank die Rusland heeft, zo melden de Britten. Rusland zou daar zo'n honderd van hebben ingezet in Oekraïne. Vanwege de sancties wordt het voor Rusland ook moeilijker om hoogstaand militair materiaal aan te vullen: hun toegang tot belangrijke micro-elektronische componenten is beperkt.

De afgelopen twee maanden is de Russische invasie van Oekraïne nauwelijks succesvol geweest. Ongeveer 15,000 soldaten zijn in de afgelopen twee maanden omgekomen, zo meldt het Britse ministerie. Ook zo'n 1600 pantservoertuigen, tientallen vliegtuigen en hun bekende oorlogsschip zijn verwoest. Ook hun poging om de hoofdstad Kyiv over te nemen, is mislukt.

Het Russische offensief concentreert zich momenteel op de Donetsbekken-regio in het oosten, maar door het felle verzet van Oekraïne wordt ook daar weinig vooruitgang geboekt.

De Britse inlichtingen bevestigde vrijdag berichten over Russische aanvallen op de Azovstal-fabriek in Mariupol. Russische strijdkrachten proberen de stad Mariupol al langer over te nemen wat, als het lukt, hun grootste overwinning in twee maanden oorlog zal zijn.

Die overwinning zal dan gevierd worden op de Dag van de Overwinning op 9 mei. Op deze dag viert Rusland jaarlijks de overwinning op de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog. Volgens de Britten wil de Russische president Vladimir Poetin "een ​​symbolisch succes" boeken. Maar of die overwinning er daadwerkelijk komt, wordt door de Britse inlichtingen betwijfeld.

Tijdens een videogesprek met een Britse denktank zei de Oekraïense president Zelensky dat een vredesakkoord met Rusland alleen nog mogelijk is als de Russische strijdkrachten zich volledig terugtrekken naar de posities die ze innamen voor de oorlog uitbrak.