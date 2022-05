Bij een explosie in het historische hotel Saratoga in de Cubaanse hoofdstad Havana zijn zeker 22 mensen om het leven gekomen. 74 anderen raakten gewond. Onder de slachtoffers bevonden zich een zwangere vrouw en een kind.

Het vijfsterrenhotel Saratoga staat aan de rand van de oude binnenstad bij het Capitolio, het oude parlementsgebouw.

De Cubaanse president Miguel Díaz-Canel kwam persoonlijk naar de plek des onheils. Hij wees een gaslek als de vermoedelijke oorzaak aan. "Het was zeker geen bom of aanval. Het is een heel ongelukkig ongeval."

Op beelden op sociale media is te zien dat een groot deel van de gevel is weggeslagen.

Het hotel, een van de bekendste van de stad, was dicht vanwege de coronacrisis, maar zou over een paar dagen weer opengaan. Het is onduidelijk hoeveel van de 96 kamers geboekt waren.