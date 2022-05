Een Belarussische rechtbank heeft de Russische Sofia Sapega veroordeeld tot een celstraf van zes jaar, meldt BBC News vrijdag. Sapega is de vriendin van de Belarussische journalist Roman Protasevich, die bijna een jaar geleden werd gearresteerd nadat zijn vlucht naar Litouwen door de Belarussische autoriteiten was 'gekaapt'.

Tijdens de rechtszaak werd Sapega schuldig bevonden aan het aanzetten tot "maatschappelijke vijandschap en onenigheid", schrijft de BBC.

Ook wordt ze volgens de Britse omroep beschuldigd van het verzamelen en verspreiden van informatie over het privéleven van een persoon, zonder dat ze daarvoor toestemming had. Over wie dit gaat, werd niet duidelijk.

Eerder beschuldigden de Belarussische autoriteiten Sapega al van het organiseren van opstanden en rellen.

Roman Protasevich tijdens een persconferentie in juni 2021. Roman Protasevich tijdens een persconferentie in juni 2021. Foto: AP

Straaljager dwong vlucht tot landing

Sapega en Protasevich waren op 23 mei 2021 vanuit Griekenland onderweg naar Litouwen toen hun Ryanair-vlucht door een straaljager werd gedwongen om te landen in de Belarussische hoofdstad Minsk. Daar aangekomen werd het stel gedwongen om het toestel te verlaten, zodat ze konden worden aangehouden.

Al snel werd duidelijk dat er sprake was van een "door de staat gesponsorde kaping". Ryanair-CEO Michael O'Leary zei bijvoorbeeld te vermoeden dat er leden van de Belarussische geheime dienst aan boord waren.

De kaping leidde wereldwijd tot een golf van verontwaardiging en een reeks strenge sancties van de Europese Unie tegen het Belarussische regime.

Later verscheen Protasevich, een fel criticus van het Belarussische regime, op de Belarussische staatstelevisie met lovende woorden over president Alexander Lukashenko. Maar het leek erop dat hij voornamelijk onder dwang van de Belarussische veiligheidsdiensten handelde.

Protasevich schreef kritisch over Belarussische regime

Protasevich was redacteur en medeoprichter van het Nexta-kanaal op berichtendienst Telegram. Op dit platform schreef hij kritische stukken over Lukashenko, bijvoorbeeld naar aanleiding van de massale protesten rondom zijn controversiële herverkiezing als president in 2020.

Lukashenko sloeg hard terug door critici op te sluiten of het land uit te jagen. Protasevich was zelf ook het land uit gevlucht in 2019, waarna hij de Russin Sapega leerde kennen. De twee kenden elkaar op het moment van hun arrestatie zes maanden.

Sapega is nu dus veroordeeld tot zes jaar celstraf. Het onderzoek naar Protasevich loopt nog. Hij zal later vervolgd worden, meldt BBC News.