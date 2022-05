De Britse premier Boris Johnson heeft gereageerd op de uitslagen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van vrijdag, die voor zijn Conservative Party tegenvielen. Hij zei dat de verkiezingsnacht voor sommige partijleden in het land "zwaar" was, maar dat zijn partij op een aantal plekken "opmerkelijke winst" heeft geboekt.

De premier zei dat er op sommige plekken veel op zijn partij werd gestemd, terwijl die het daar doorgaans veel slechter doet.

Volgens Johnson moeten hij en zijn regering "doorgaan met dingen die ertoe doen", zoals het repareren van de schade die de coronapandemie in het VK heeft achtergelaten.

Johnsons Conservative Party (Tories) heeft op belangrijke plekken forse verliezen geleden, blijkt uit de eerste resultaten. Vooral in traditionele bolwerken rondom de hoofdstad Londen hebben de Tories controle verloren. Maar ook elders in het VK waren de verliezen pijnlijk.

BBC News voorspelt op basis van de recentste uitslagen dat de belangrijkste oppositiepartij Labour met 35 procent van de stemmen de grote winnaar van de verkiezingen wordt. De Tories volgen met 30 procent en de Liberal Democrats met 19 procent. De overige 16 procent ging naar andere partijen.

De conservatieven verliezen daarmee op pijnlijke wijze. Tijdens de lokale verkiezingen van vorig jaar was het aantal stemmen nog zes procentpunt hoger. Labour heeft juist zes procentpunt ten opzichte van vorig jaar gewonnen.

Lokale politici wijten verlies aan 'partygate'

Lokale politici van de Conservative Party wijten hun verliezen aan de controverse rondom Johnson na 'partygate'. De premier wordt ervan beschuldigd tijdens strenge lockdowns meermaals zijn eigen coronaregels te hebben overtreden.

De Britse kiezer lijkt tijdens deze regionale verkiezingen Johnson en de Tories voor deze reeks schandalen af te straffen. De verkiezingen worden gezien als een belangrijke momentopname van de publieke opinie na Johnsons verkiezingswinst in 2019.

In totaal worden er tijdens de regionale verkiezingen bijna zevenduizend raadszetels verdeeld, verspreid over Engeland, Wales en Schotland. De definitieve uitslagen zullen later op de dag worden bekendgemaakt.