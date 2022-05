Een Amerikaanse patiënt die in januari een harttransplantatie met een varkenshart onderging, is waarschijnlijk overleden aan een varkensvirus. Dat blijkt uit onderzoek van de University of Maryland, schrijft MIT Technology Review.

De transplantatie met een genetisch gemodificeerd varkenshart in januari leek aanvankelijk succesvol. Die primeur gaf honderdduizenden hartpatiënten hoop. Twee maanden na de operatie ging de gezondheid van de 57-jarige David Bennet echter achteruit, op woensdag 9 maart overleed hij.

Artsen konden het overlijden van Bennet eerder niet verklaren. Hij vertoonde geen symptomen die passen bij een lichaam dat een orgaan afstoot. Uit onderzoek blijkt nu dat er in Bennets lichaam sporen van het porcine cytomegalovirus waren. Dat is een herpesvirus dat bij varkens voorkomt.

Twintig dagen na de operatie werden al sporen van het virus gevonden, maar zo weinig dat de artsen niet bezorgd waren. Veertig dagen later werden echter veel meer virusdeeltjes gevonden. Volgens onderzoekers is dit virus mogelijk de oorzaak van een grote ontstekingsreactie in het lichaam van Bennet.

Eerder onderzoek met varkensharten die geplaatst werden in bavianen toonde aan dat de aanwezigheid van dit virus kan leiden tot de dood van de ontvanger van het orgaan, schrijft MIT Technology Review.

Hoewel de patiënt overleden is, spreken de artsen van een groot succes. Een patiënt in 1967 kreeg als eerste een varkenshart; deze overleefde maar achttien dagen. De artsen zien de operatie als een leermoment, schrijft The New York Times. Zo moet er een betere screening op het varkensvirus komen.