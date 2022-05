Een 25-jarige Colombiaan die wordt verdacht van de moord op zeker vier homoseksuelen in Bilbao in de Noord-Spaanse regio Baskenland heeft zich gemeld bij de politie in de stad Irun. De verdachte werd gearresteerd, maar ontkent elke betrokkenheid, melden Spaanse media.

De politie was al een tijd op zoek naar hem. Hij was beschreven door een slachtoffer dat in december kon ontsnappen. De vier moorden vonden plaats in september en oktober. De autoriteiten sluiten niet uit dat de dader zeker vier andere moorden op zijn geweten heeft.

Alle slachtoffers zouden contact hebben opgenomen met de man via de datingapp Grindr, die vooral populair is bij homo's. Ze nodigden hem thuis uit en werden daar gedrogeerd. Ook werd steeds de bankrekening geplunderd.