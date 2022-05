Een agent heeft in het noorden van India een dertienjarig meisje verkracht dat juist naar het politiebureau ging om aangifte te doen van groepsverkrachting.

De agent is voor onbepaalde tijd geschorst en een strafrechtelijk onderzoek is opgestart.

Het meisje zou vorige maand dagenlang door vier mannen zijn verkracht. Toen zij door de verdachten werd teruggebracht naar haar dorp in het district Lalitpur, deed zij op aanraden van haar vader aangifte.

In het hele land wordt met woede en afschuw gereageerd, meldt persbureau Reuters. Dat heeft ertoe geleid dat autoriteiten binnen één dag een onderzoeksrapport willen presenteren.

India probeert met strengere wetgeving seksueel misbruik aan te pakken

In India komen vaker verhalen naar buiten van (groeps)verkrachtingen. Een van de beruchtste verhalen is de groepsverkrachting van een jonge vrouw in 2012. Zij werd in een rijdende bus door zes mannen herhaaldelijk verkracht en mishandeld met een stalen buis.

De vrouw overleed twee weken later aan haar verwondingen. Haar vriend werd tijdens het misdrijf in bedwang gehouden en zwaargewond achtergelaten.

Sinds dat incident probeert het land seksueel misbruik actief aan te pakken. Zo werd de wetgeving rond seksueel geweld aangescherpt en kan nu voor verkrachtingen van meisjes die jonger zijn dan twaalf de doodstraf worden opgelegd.

In 2020 werden vier mannen geëxecuteerd die bij de beruchte verkrachting in 2012 waren betrokken. Een andere man was al in zijn cel overleden, terwijl de zesde verdachte een lagere straf kreeg omdat hij minderjarig was.

Er worden nog altijd veel vrouwen verkracht in India. Volgens cijfers van de overheid werden in 2018 zo'n 34.000 vrouwen misbruikt. Dat was in 2020 iets afgenomen tot 32.000 misbruikzaken.