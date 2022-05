Hoewel je zelden iets over de Noord-Ierse verkiezingen hoort, besteden internationale media er deze keer massaal aandacht aan. Dat komt doordat de republikeinse Sinn Féin-partij lijkt te gaan winnen. Daarmee kan er voor het eerst sinds 2003 een partij aan de macht komen die voor een verenigd Ierland is. NU.nl legt uit wat de gevolgen van zo'n historische overwinning zouden zijn.

Het gaat donderdag om de Noord-Ierse parlementsverkiezingen, waarbij Noord-Ieren negentig leden van het parlement kiezen. Hoewel het land onderdeel is van het Verenigd Koninkrijk, neemt het Noord-Ierse parlement wetten aan en debatteert het over belangrijke zaken. De winnaar mag bovendien de Noord-Ierse premier leveren.

De Assemblee voor Noord-Ierland, zoals het parlement heet, bestaat sinds het Goedevrijdagakkoord van 1998. Dat akkoord maakte een einde aan de bloedige binnenlandse conflicten ('The Troubles'), waarbij zeker 3.500 mensen om het leven kwamen.

Sinds 1998 won de Democratic Unionist Party (DUP) de parlementsverkiezingen vrijwel elke keer. Alleen de eerste verkiezingen werden niet gewonnen, toen werd de partij de op een na grootste.

De parlementariërs die zich tijdens de verkiezingen laten verkiezen, moeten allemaal aangeven of ze unionist, nationalist (republikeins) of geen van beide zijn. Unionisten zijn van oorsprong protestanten die willen dat Noord-Ierland onderdeel van het VK blijft. Republikeinen zijn van oorsprong katholiek en willen het VK verlaten om zich aan te sluiten bij Ierland.

Sinn Féin-leider Michelle O'Neill bij een stembureau in het Noord-Ierse Coalisland. Sinn Féin-leider Michelle O'Neill bij een stembureau in het Noord-Ierse Coalisland. Foto: Reuters

Maar deze verkiezingen lijken juist om heel andere zaken te gaan. Uit onderzoek van de Universiteit van Liverpool blijkt dat bijna 75 procent van de Noord-Ieren vindt dat de winnaar van de volgende verkiezingen zaken als "banen, gezondheid en welvaart" bovengeschikt moet maken aan grondwettelijke zaken.

Voor het eerst is de groep kiezers die zich niet als unionist of republikein identificeren groot genoeg om een significant verschil te maken. De republikeinse Sinn Féin-partij van Michelle O'Neill heeft hier goed op ingespeeld met een campagne die zich focuste op alledaagse zaken, zoals de koopkracht en problemen binnen de gezondheidszorg.

Sinn Féin was vroeger de politieke vleugel van de zeer gewelddadige Irish Re­pu­bli­can Ar­my (IRA), die terroristische aanslagen op burgers niet schuwde. Maar sinds de vrede in 1998 heeft de partij geprobeerd zich los te maken van de IRA.

De unionistische DUP heeft tijdens de campagne vooral ingezet op de politieke status van Noord-Ierland. Er werd bijvoorbeeld veelvuldig gewaarschuwd voor een nieuw onafhankelijkheidsreferendum als Sinn Féin zou winnen.

De DUP maakt zich daarnaast vooral zorgen over de problemen met grenscontroles na de Brexit. Sinds de uittreding van het VK uit de Europese Unie is de grens met de EU tussen Noord-Ierland en Ierland komen te liggen.

Tijdens Brexit-onderhandelingen werd echter afgesproken dat Noord-Ierland tijdelijk een aparte status zou krijgen, zodat een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland juist zou worden voorkomen. De DUP vindt dat dit protocol de politieke status van Noord-Ierland als onderdeel van het VK in gevaar brengt en wil ervan af, schrijft de Financial Times.

Maar het is een zorg die niet lijkt aan te slaan bij de Noord-Ierse kiezer. Dat, plus de succesvolle campagne van de republikeinen, lijkt te resulteren in de eerste verkiezingsoverwinning van Sinn Féin ooit. Daarmee zou het land een historische stap in de richting van een verenigd Ierland kunnen zetten.

Maar of de verkiezingen in de praktijk veel verschil zullen maken, is nog maar zeer de vraag. Sinn Féin belooft nog steeds binnen vijf tot tien jaar een nieuw onafhankelijkheidsreferendum te organiseren. Maar dat zal moeilijk te verkopen zijn aan de Britse regering in Londen, die dat zou moeten toestaan.

Bovendien is het maar de vraag of de Noord-Ieren zelf op afscheiding van het VK zitten te wachten. Uit het onderzoek van de Universiteit van Liverpool blijkt dat slechts 30 procent van de Noord-Ieren op korte termijn voor een verenigd Ierland zou stemmen. Op de lange termijn is het draagvlak overigens niet veel groter.

Bovendien zijn unionisten en nationalisten afhankelijk van elkaar, omdat ze verplicht moeten samenwerken in het regioparlement. Een overwinning van Sinn Féin zou dus vooral een symbolische zijn.

Maar wel een symbolische winst die een einde zou maken aan bijna twintig jaar overheersing van de unionistische DUP en die mogelijk de sektarische spanningen in Noord-Ierland weer kan laten oplopen.

Een terreurcampagne zoals tijdens 'The Troubles' verwachten de meeste commentatoren niet. Maar kleinschaliger geweld, zoals uit de hand gelopen demonstraties, kan ook tot maatschappelijke ontwrichting leiden.