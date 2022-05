Colombia heeft woensdag de van drugshandel verdachte Dairo Antonio Usaga uitgeleverd aan de Verenigde Staten, zo verklaarde president Iván Duque. Usaga, ook bekend als Otoniel, is een van de leiders van de beruchte drugsbende Clan del Golfo.

Otoniel, die volgens de Colombiaanse autoriteiten tussen 180 en 200 ton cocaïne per jaar verhandelde met de Clan del Golfo, werd in oktober 2021 aangehouden in de provincie Antioquia.

80 Colombiaans leger toont gevangen drugsbaas aan pers

'Niemand is verheven boven de Colombiaanse staat'

"Deze uitlevering laat zien dat niemand verheven is boven de Colombiaanse staat", zei Duque in een videoboodschap. Hij vergeleek Otoniel met de overleden drugsbaron Pablo Escobar en noemde de uitlevering een triomf voor zijn land.

Otoniel droeg een kogelvrij vest en een helm toen hij aankwam op een luchtmachtbasis in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Daar werd hij door de Colombiaanse politie op een vliegtuig gezet.

Advocaten wilden dat Otoniel in Colombia een bekentenis zou afleggen

De Colombiaanse autoriteiten houden de vijftigjarige Otoniel verantwoordelijk voor de dood van honderden leden van de Colombiaanse veiligheidstroepen. In de Verenigde Staten wordt hij gezocht voor misdrijven als drugshandel, samenzwering en illegaal wapenbezit.

De advocaten van de bendeleider hebben tegen zijn uitlevering gepleit. Zij vinden dat hij toestemming zou moeten krijgen om voor een tribunaal voor speciale rechtspraak een bekentenis af te leggen. Die zou moeten gaan over zijn rol in het binnenlandse conflict dat nu al bijna zes decennia duurt.

Ook wilden zijn advocaten dat hij bij dat tribunaal een boekje open zou doen over de banden tussen het leger en illegale gewapende groepen. De binnenlandse strijd in Colombia heeft aan zeker 260.000 mensen het leven gekost.