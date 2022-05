België verlaagt de stemgerechtigde leeftijd bij de Europese verkiezingen van achttien naar zestien jaar. Dat betekent dat in 2024, als de volgende verkiezingen voor het Europees Parlement op de agenda staan, ongeveer 270.000 zestien- en zeventienjarige Belgen hun stem kunnen uitbrengen.

Die afspraak stond al in het federale regeerakkoord. De Belgische grondwetscommissie keurde het plan woensdag goed. Alleen het extreemrechtse Vlaams Belang en de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) van de Antwerpse burgemeester Bart De Wever stemden tegen.

Ook Belgische jongeren die op de dag van de Europese verkiezingen in Nederland of een ander EU-land wonen en dan minstens zestien jaar zijn, mogen stemmen. Op dit moment zijn dat circa dertienduizend jongeren. Zij moeten zich wel eerst inschrijven in het kiesregister. Zodra ze geregistreerd zijn, hebben ze een opkomstplicht.

De Vlaamse Jeugdraad zei eerder te hopen dat het initiatief een eerste stap is naar uitbreiding van het stemrecht op federaal, regionaal en lokaal niveau.