De gouverneur van de Amerikaanse staat Oklahoma heeft dinsdag een zeer strenge abortuswet ondertekend. Net als in buurstaat Texas wordt de termijn waarin mensen abortus mogen plegen drastisch teruggebracht van 22 naar 6 weken, schrijft persbureau AP.

De verkorte termijn van zes weken is behoorlijk omstreden omdat veel vrouwen dan nog niet weten dat ze zwanger zijn.

Ook is in de nieuwe wet geregeld dat burgers mensen die abortus plegen of meehelpen bij een abortus kunnen 'verklikken'. De beloning hiervoor kan oplopen tot 10.000 dollar (zo'n 8.600 euro). Ook die regeling lijkt erg op de wet die in Texas geldt.

Die vergelijkbare wet in de buurstaat zorgde er eerder al voor dat het aantal abortussen in Texas drastisch afnam. Bovendien gingen veel vrouwen naar Oklahoma om daar een abortus te laten plegen.

Gouverneur Kevin Stitt maakte de nieuwe wet dinsdagavond (lokale tijd) bekend op Twitter. Daar schrijft hij "alle miljoenen inwoners van Oklahoma te vertegenwoordigen die heel graag de ongeborenen willen beschermen".

De wet is direct na het ondertekenen door Stitt in werking getreden. Het hooggerechtshof in Oklahoma heeft een verzoek om de ingang van de wet uit te stellen genegeerd.

Wet komt op moment dat Roe vs. Wade onder druk staat

De wet in Oklahoma komt op een moment dat het federale recht op abortus zwaar onder druk staat. Gisteren lekte er een document uit dat erop zou wijzen dat het federale Hooggerechtshof de beruchte Roe vs Wade-uitspraak zou willen herzien. Met die uitspraak is geregeld dat in alle Amerikaanse staten abortus verplicht is toegestaan.

Op dit moment geldt dat recht op abortus nog, want het document van gisteren was slechts een conceptversie.

Desalniettemin leidde het nieuws tot nationale verontwaardiging en massale demonstraties in steden door het hele land.