In de Verenigde Staten is fel gereageerd op het ontwerpbesluit van het Hooggerechtshof om het nationale recht op abortus af te schaffen. In verschillende steden gingen duizenden demonstranten de straat op om te demonstreren tegen het besluit. Ook politieke reacties bleven niet uit.

Nadat Politico maandagavond had onthuld dat een meerderheid van het hof de uitspraak Roe v. Wade uit 1973 wil verwerpen, bevestigde de opperrechter van het hof, John Roberts, het bestaan van het ontwerpadvies. Hij voegde eraan toe dat het standpunt nog niet definitief is.

Biden doet stemoproep

De Amerikaanse president Joe Biden riep kiezers op om bij tussentijdse verkiezingen in november te stemmen op kandidaten achter het recht op abortus staan. Bij die verkiezingen gaat het om alle zetels van het Huis van Afgevaardigden, 34 van de honderd Senaatszetels en parlementariërs, burgemeesters en andere functionarissen in steden en staten.

De zetels in de Senaat zijn nu gelijk verdeeld tussen Republikeinen en Democraten. Vicepresident Kamala Harris kan een eventuele patstelling doorbreken. Biden wees erop dat de uitspraak ook kan doorwerken op andere rechten en vrijheden en noemde het huwelijk voor partners van gelijk geslacht en andere vrijheden.

Harris: 'Dit is het moment om voor vrouwen en voor ons land te vechten'

Vicepresident Harris zei dat tegenstanders van de uitspraak Roe v. Wade vrouwen het recht willen ontnemen om over hun eigen lichaam te beslissen. "De rechten van alle Amerikanen zijn in gevaar", zei ze. Net als Biden wees zij erop dat het mogelijke besluit van het hof ook gevolgen kan hebben voor andere issues dan abortus.

"Als het recht op privacy wordt afgezwakt, kan iedereen een toekomst tegemoet gaan waarin de overheid zich kan bemoeien met de persoonlijke beslissingen die je over je leven neemt. Dit is het moment om voor vrouwen en voor ons land te vechten met alles wat we hebben", aldus Harris.

Nieuwe anti-abortuswet van kracht in Oklahoma

In de staat Oklahoma tekende de gouverneur dinsdag een wet die abortus na zes weken zwangerschap verbiedt. De wet lijkt op een wet die de staat Texas heeft ingevoerd en maakt vrijwel alle abortussen in de staat illegaal.

De wet, die is goedgekeurd door het Republikeinse parlement, rekent erop dat burgers de wet zullen ondersteunen door iedereen aan te klagen die abortus na zes weken "helpt of aanmoedigt". Dat verbod is gebaseerd op een Texaanse wet die sinds de inwerkingtreding in september al is aangevochten.

Gouverneur Kevin Stitt zei op Twitter dat hij "alle vier miljoen inwoners van Oklahoma vertegenwoordigt die in overweldigende meerderheid de ongeborenen willen beschermen."

Politico voert beveiliging op

De nieuwsorganisatie Politico staat door de onthulling ineens middenin een van de meest omstreden kwesties in de Amerikaanse samenleving, schrijft persbureau AP. De medewerkers kregen dinsdag te horen dat de toegang tot de kantoren was beperkt.

In een memo stond verder dat de beveiliging extra waakzaam moet zijn voor bezoekers. Ook geeft Politico de medewerkers in overweging om hun banden met Politico niet te noemen op hun socialemedia-accounts. Volgens AP zijn er geen mededelingen gedaan over specifieke bedreigingen.