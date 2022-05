De ijsbeer die afgelopen weekend werd gespot in de Canadese regio Quebec is door de plaatselijke politie doodgeschoten. Volgens natuurexperts was het noodzakelijk om de ijsbeer dood te schieten vanwege de veiligheid van de inwoners van het gebied.

Omdat ijsberen normaal niet zo ver zuidelijk komen, waren de autoriteiten niet voorbereid op de aanwezigheid van het dier. Er waren geen verdovingspijlen beschikbaar die sterk genoeg zijn voor de bijna 300 kilo wegende bezoeker.

"We zijn voorbereid op zwarte beren en elanden, maar niet op ijsberen. Die zijn twee keer zo groot als zwarte beren", aldus een natuurexpert. De autoriteiten hadden daardoor naar eigen zeggen geen andere keuze dan het dier doodschieten.

De ijsbeer werd zaterdag gezien in de tuin van een woning in het tweeduizend inwoners tellende dorp Madeleine-Centre, honderden kilometers ten zuiden van het normale leefgebied van ijsberen. De autoriteiten riepen bewoners ertoe op binnen te blijven.

"Niemand heeft dit ooit gezien hier", zei een ooggetuige tegen het Franse persbureau AFP. "De mensen dachten dat het een grap was."

IJsberen komen met name voor binnen de noordelijke poolcirkel. Door de opwarming van de aarde moeten ijsberen langere afstanden afleggen om voedsel te vinden. IJsberen voeden zich voornamelijk met kleinere zoogdieren, maar richten zich soms ook op grotere prooien, zoals walrussen, witte dolfijnen en narwallen.