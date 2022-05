Het dinsdag uitgelekte ontwerpadvies over abortus van het Amerikaanse Hooggerechtshof is authentiek. Dat bevestigt de opperrechter van het hof, John Roberts. Hij benadrukt dat de beslissing nog niet definitief is.

In de conceptuitspraak staat dat het Hooggerechtshof het recht op abortus wil afschaffen. Een meerderheid van de negen rechters binnen het hoogste rechtsorgaan in de VS heeft zich daarvoor uitgesproken. Opperrechter Roberts bestrijdt echter dat het standpunt al definitief is.

Met de uitspraak zou het hof eerdere historische uitspraken ongedaan maken. Het gaat dan om onder meer de beroemde uitspraak Roe v. Wade uit 1973, die het recht op abortus in de nationale grondwet garandeert.

Het recht op abortus staat nu nog in de Amerikaanse grondwet, maar staten mogen hun eigen wetgeving aanhouden. Dat leidt ertoe dat abortus in sommige staten toegankelijk is, maar in andere staten niet. Naar verwachting zal de helft van de staten direct een breed abortusverbod opleggen als de grondwet wordt aangepast.

Roberts meldde verder dat er een onderzoek wordt ingesteld naar het lekken van het concept. Het concept dateert van februari, maar kwam in het bezit van de politieke nieuwssite Politico, die het dinsdag publiceerde. "Dit is een schending van het vertrouwen van het hof, bedoeld om de integriteit van het hof te schaden. Het hof zal zich daar niet door laten beïnvloeden", aldus Roberts.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft een conservatieve meerderheid. Zes van de huidige negen rechters zijn door een Republikeinse president benoemd. Vijf van hen stemden voor verwerping van de uitspraak. De drie door de Democraten benoemde rechters werken aan afwijkende standpunten.

De abortuswetgeving per staat in de Verenigde Staten. De abortuswetgeving per staat in de Verenigde Staten.