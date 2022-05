Meer dan 11.500 mensen, onder wie 1.847 kinderen, zijn maandag van Oekraïne naar Rusland vervoerd, beweert het Russische ministerie van Defensie. De overbrenging is volgens Moskou gebeurd zonder medewerking van de autoriteiten van Kyiv.

Het aantal omvat ook evacuaties uit de separatistische volksrepublieken Donetsk en Luhansk, die door Rusland als onafhankelijk werden erkend net voor het begin van zijn invasie op 24 februari.

Rusland zegt dat de mensen op eigen verzoek zijn geëvacueerd, maar volgens Oekraïne heeft Moskou sinds het begin van de oorlog duizenden mensen met geweld naar Rusland gedeporteerd.

Sinds 24 februari zijn bijna 200.000 kinderen en 1,1 miljoen mensen geëvacueerd van Oekraïne naar Rusland, aldus het Russische ministerie van Defensie.

Maandag arriveerden ook de eerste burgers in Zaporizhzhia die zijn geëvacueerd uit de staalfabriek in de belegerde havenstad Mariupol. Dat gebeurde in een operatie van de Verenigde Naties en het Internationale Comité van het Rode Kruis, in samenwerking met Oekraïne en Rusland.