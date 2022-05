Het Amerikaanse Hooggerechtshof zal een historische uitspraak over abortusrechten nietig verklaren, blijkt uit een document dat in handen is van Politico. Het gaat om de uitspraak Roe vs. Wade uit 1973, die het recht op abortus in de nationale grondwet garandeerde.

De meerderheid van de negen echters wil ook de uitspraak verwerpen die in 1992 Roe vs. Wade bevestigde. De conservatieve rechter Samuel Alito noemt het tijd om "de grondwet in acht te nemen en de kwestie van abortus terug te geven aan de gekozen vertegenwoordigers van het volk."

Vier rechters die net als Alito door de Republikeinen zijn benoemd, hebben met hem mee gestemd. De drie door de Democraten benoemde rechters werken aan afwijkende standpunten, verneemt Politico van een goed ingevoerde bron. Het is onduidelijk hoe opperrechter John Roberts zal stemmen.

Besluit van het Hooggerechtshof is na publicatie van kracht

Het besluit van het Hof wordt waarschijnlijk binnen twee maanden gepubliceerd. Dan komt er een einde aan een halve eeuw gegarandeerde nationale grondwettelijke bescherming van abortusrechten. Elke staat beslist in de toekomst zelf om abortus toe te staan, te beperken of te verbieden.

De vernietiging van 'Roe vs. Wade' leidt vrijwel onmiddellijk tot beperking van de toegang tot abortus in grote delen van het zuiden en midwesten van de Verenigde Staten. Naar verwachting zal de helft van de staten direct een breed abortusverbod opleggen.