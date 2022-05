De Amerikaanse politie heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd voor een vrouwelijke gevangenisbewaker die samen met een ontsnapte moordverdachte al drie dagen voortvluchtig is.

Bewaker Vicky White en gevangene Casey White, die geen familie van elkaar zijn, werden vrijdagochtend voor het laatst gezien bij het politiebureau van Lauderdale County in het noorden van de staat Alabama.

Bewaker White zei tegen collega's dat ze de gevangene meenam voor een mentale controle bij de rechtbank. Toen ze uren later nog niet waren teruggekeerd, realiseerden de andere bewakers zich dat het duo was verdwenen.

Het was niet duidelijk of de bewaker de ontsnapte gevangene hielp, of dat ze door hem werd gegijzeld. Dat er nu een arrestatiebevel tegen haar loopt, lijkt te bevestigen dat de vrouw de moordverdachte heeft geholpen met de ontsnapping.

De lokale autoriteiten waarschuwen dat de man extreem gevaarlijk is. Mogelijk is hij ook gewapend doordat hij het dienstwapen van de vrouw in handen heeft weten te krijgen.

Vicky White is al 25 jaar in dienst bij het departement en wordt gezien als "voorbeeldige werknemer". Ze werd zelfs meerdere keren benoemd tot werknemer van het jaar.