De Duitse verdachte in de vermissingszaak van Madeleine McCann claimt een alibi te hebben voor de avond waarop het destijds driejarige Britse meisje in 2007 in Portugal verdween.

Volgens de Britse nieuwszender Sky News beweert de 44-jarige Christian B. dat hij seks had met een vrouw die hij de volgende dag naar het vliegveld van Faro bracht. Onderweg zou het tweetal door de politie zijn gestopt en gefotografeerd. De vrouw werd volgens B. later op de luchthaven opgepakt omdat ze pepperspray bij zich had. Daarvoor moest ze in de rechtbank verschijnen.

B. kon zich de volledige naam van de vrouw aanvankelijk niet meer herinneren, maar hij zou haar nu wel kunnen identificeren. De Duitse aanklager die bij het onderzoek betrokken is, heeft tegen Sky News gezegd dat B. zijn alibi nog niet heeft gedeeld met de onderzoekers.

Ook meldt de Britse zender dat de Duitse politie een foto heeft gevonden van de vrouw in B.'s kampeerbusje, waar ze volgens de verdachte seks hebben gehad. De foto werd aangetroffen in een onderzoek naar verkrachting. B. werd drie jaar geleden in Duitsland veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar.

De verdwijning van Madeleine is een van de geruchtmakendste vermissingszaken ooit. De zaak is na vijftien jaar nog altijd niet opgelost.

De betrokkenheid van B. bij de zaak wordt sinds 2020 onderzocht. Anderhalve week geleden werd hij op verzoek van het Portugese openbaar ministerie officieel als verdachte aangemerkt in Duitsland. De Duitse aanklagers hopen in de zomer een definitieve aanklacht tegen B. rond te hebben