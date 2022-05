De Amerikaanse politie is op zoek naar een ontsnapte gevangene die wordt verdacht van moord, en een bewaker die tegelijkertijd met hem is verdwenen, meldt de BBC maandag.

De gevangene heet Casey White en de naam van de bewaker is Vicki White, maar de twee zijn geen familie van elkaar. Vrijdagochtend zijn ze voor het laatst gezien bij het politiebureau van Lauderdale County in het noorden van de staat Alabama.

Het is nog niet duidelijk of de bewaker met White in het complot zit, of dat ze door hem wordt gegijzeld.

De lokale autoriteiten waarschuwen dat Casey White extreem gevaarlijk is. Mogelijk is hij ook gewapend doordat hij zijn handen heeft kunnen leggen op het dienstwapen van Vicki White.

Duo ging naar rechtbank voor mentale controle

Het duo verdween vrijdag van de radar toen bewaker White tegen collega's zei dat ze de gevangene zou meenemen voor een mentale controle bij de rechtbank. De bewakers realiseerden zich later dat er helemaal geen afspraak met Casey White was ingepland voor die dag. Bovendien moest White worden begeleid door twee personen, omdat hij van een zeer ernstig misdrijf wordt verdacht.

Het duo verliet de gevangenis rond 9.30 uur lokale tijd. Haar auto werd rond 11.00 uur gezien op de parkeerplaats van een winkelcentrum. Pas uren later, rond 15.30 uur, realiseerden de bewakers zich dat zij en de gevangene niet waren teruggekeerd.

Vicki White was 'voorbeeldige werknemer'

De autoriteiten bieden een beloning van 10.000 dollar (9.502 euro) voor informatie die leidt naar Casey White of de locatie van Vicki White. De gevangene kan een serieuze bedreiging voor de bewaker zijn, zo maakten autoriteiten vrijdag op een persconferentie bekend.

Vicki White is al 25 jaar in dienst bij het departement en wordt gezien als "voorbeeldige werknemer". Ze werd zelfs meerdere keren benoemd tot werknemer van het jaar.