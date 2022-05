De Chinese hoofdstad Peking heeft aan het begin van een meerdaagse vakantieweek nieuwe coronabeperkingen ingevoerd. Alle restaurants mogen tot in ieder geval 4 mei geen gasten ontvangen, heeft het stadsbestuur bekendgemaakt. Eten en drinken mag alleen afgehaald of bezorgd worden. De meeste winkels en openbare voorzieningen dienen alleen klanten toe te laten die een negatieve coronatest kunnen overleggen die niet ouder is dan 48 uur.

Eerder werd al bekend dat na de vakantieperiode meer maatregelen volgen. Vanaf 5 mei is in de hoofdstad een recente negatieve COVID-19-test nodig om "alle soorten openbare ruimtes en het openbaar vervoer" te gebruiken, meldden de autoriteiten zaterdag. Voor activiteiten zoals sportevenementen en groepsreizen moeten deelnemers ook een negatieve COVID-19-test laten zien die maximaal 48 uur oud is, samen met een bewijs van "volledige vaccinatie".

Zondag werden 59 besmettingen geregistreerd in de hoofdstad, iets meer dan de afgelopen dagen. In totaal zijn bij de laatste uitbraak van COVID-19 ruim driehonderd mensen met het virus besmet. Sinds eind april zijn meerdere woonwijken met enkele duizenden inwoners afgegrendeld. Volgens lokale media hebben de autoriteiten onlangs een veldhospitaal met 4.000 bedden opgezet waar besmette mensen met geen of weinig klachten in isolatie moeten gaan.

In Sjanghai geldt een nog strengere lockdown dan vanaf nu in Peking geldt. Veel van de 26 miljoen inwoners van de stad zitten sinds eind februari in een strenge lockdown, waarvan niet duidelijk is wanneer die voor hen eindigt. Bewoners raken steeds gefrustreerder over de gebrekkige toegang tot voedsel en zorg, de slechte kwaliteit van overheidsrantsoenen en de locatie van quarantainecentra. Meerdere kritische uitingen over de leefomstandigheden op sociale media zijn gecensureerd.

China houdt vast aan een streng coronabeleid met als doel het aantal besmettingen naar nul te brengen. Het succesvol uitvoeren van deze strategie is moeilijker geworden nu het land te maken heeft met de besmettelijke omikronvariant van het coronavirus. De premier van Taiwan, Su Tseng-chang noemde het Chinese coronabeleid zondag "wreed".