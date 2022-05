De Islamitische Staat heeft zaterdagavond via Telegram de explosie van een bus in de hoofdstad Kaboel opgeëist waarbij ten minste één dode viel en drie mensen gewond raakten. Het is de tweede bomaanslag in Kaboel in twee dagen tijd en de recentste in een reeks aanslagen tijdens de ramadan. Nu het einde van de heilige maand nadert, nemen ook de zorgen over de veiligheid in Afghanistan (nog meer) toe.

Een dag eerder, afgelopen vrijdag, werd de Khalifa Sahib moskee in het westen van Kaboel vlak na het vrijdagmiddaggebed getroffen door een krachtige explosie. Volgens persbureau Reuters kwamen daarbij zeker vijftig mensen om het leven. Het Afghaanse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt het officiële dodental op tien.

"Overal verspreidde zich zwarte rook, overal lagen dode lichamen", zei Sayed Fazil Agha, het hoofd van de moskee, tegen Reuters. Hij verloor meerdere familieleden bij de aanslag.

Aanslagen staan niet op zichzelf

De Verenigde Staten en de Verenigde Naties-missie in Afghanistan hebben de aanslag in Kaboel veroordeeld. Volgens de VN staan de bomaanslagen in Kaboel van de afgelopen dagen niet op zichzelf. De afgelopen weken zijn tientallen Afghaanse burgers om het leven gekomen door explosies.

Vrijdag 22 april kwamen zeker 33 mensen, onder wie kinderen, om het leven bij een bomaanslag op een soennitische moskee in de stad Kunduz. 43 mensen raakten gewond.

45 Afghaan filmt nasleep van dodelijke bomaanslag op moskee

Bij een aanslag op een sjiitische moskee in het noorden van Afghanistan kwamen een dag daarvoor tientallen mensen om het leven. Volgens lokale autoriteiten vielen er minstens 25 doden en dertig gewonden. Eerder waren ook twee scholen in Kaboel het doelwit van aanslagen.

37 Zeker zes doden na explosies bij middelbare school Kaboel

Taliban zegt veiligheid tijdens Suikerfeest te garanderen

Voor het eerst in twintig jaar zal het Suikerfeest aan het einde van de ramadan in Afghanistan plaatsvinden onder het bewind van de Taliban. Na de Amerikaanse invasie van Afghanistan in 2001 werd de Taliban-regering omver geworpen, maar afgelopen augustus kwam de groep weer aan de macht nadat de Amerikaanse troepen het land verlieten.

Een aantal van de aanslagen zijn opgeëist door de Islamitische Staat. De Taliban hebben naar eigen zeggen lokale afsplitsingen van de Islamitische Staat de kop ingedrukt. In de aanloop naar het Suikerfeest probeerde de woordvoerder van het het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken de veiligheidszorgen bij burgers weg te nemen: "We verzekeren onze landgenoten van hun veiligheid tijdens het Suikerfeest". Internationale experts zeggen echter dat een heropleving van geweld een blijvend risico is, aldus persbureau Reuters.