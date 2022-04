Een Britse partijgenoot van premier Boris Johnson heeft zaterdagmiddag zijn vertrek aangekondigd uit het Britse parlement. De Conservatieve Neil Parish kwam onder vuur te liggen nadat hij porno keek in het parlement, hoewel hij zelf beweert dat hij de video per ongeluk opende.

Een vrouwelijke collega had haar beklag gedaan over het gedrag van Parish. Daarop werd een onderzoek ingesteld en werd hij geschorst uit het parlement.

Parish zat al twaalf jaar in het parlement namens de Britse Conservatieve regeringspartij van Johnson. Zijn partij laat in een korte verklaring weten de beslissing om op te stappen "te steunen" en dankt hem voor zijn inzet.

Johnson zei eerder dat het gedrag van het parlementslid onacceptabel is en een reden kan zijn voor ontslag. Het Britse parlement gaat al gebukt onder meerdere seksschandalen. Op 5 mei zijn er gemeentelijke en regionale verkiezingen.

Aanvankelijk liet Parish weten de resultaten van het onderzoek af te wachten. "Laat het onderzoek maar uitwijzen dat ik de video per ongeluk opende", zei hij tegen Britse journalisten.

Zijn echtgenote zei in een zaterdag gepubliceerd interview in The Times dat ze zich er niet van bewust was dat haar man iets dergelijks eerder had gedaan en dat haar echtgenoot "een lieve man" is. "Het is allemaal erg gênant. Ik ben er sprakeloos van. Mensen zouden niet naar porno moeten kijken. Ik snap dat de collega's boos zijn, want ik ben ook boos", aldus de vrouw.