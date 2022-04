De recente uitbraak van COVID-19 in de Chinese stad Sjanghai vertoont tekenen van stabilisatie. Dat blijkt uit de laatste cijfers die zaterdag (lokale tijd) zijn gepubliceerd.

Vrijdag registreerde Sjanghai 10.181 nieuwe gevallen, tegenover 15.032 een dag eerder. Voor het eerst sinds de recente uitbraak kwamen alle coronagevallen die vrijdag werden vastgesteld uit de districten van de stad die in lockdown zitten. In de gebieden daarbuiten werd niemand positief getest.

Veel van de 26 miljoen inwoners van Sjanghai zitten sinds eind februari in een strenge lockdown. Het is nog niet duidelijk wanneer die eindigt. Bewoners raken steeds meer gefrustreerd, onder meer omdat het lastig is om aan voedsel en zorg te komen.

Ook in Peking leefde het coronavirus recentelijk weer op. De opleving lijkt echter onder controle te zijn, blijkt uit de laatste cijfers. Vrijdag werden in de Chinese hoofdstad 48 lokale besmettingen opgespoord, vergelijkbaar met de afgelopen dagen. Het aantal besmettingen lijkt daarmee stabiel te zijn.

In Peking werd vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen een massaal testprogramma opgezet. Ongeveer 90 procent van de 21 miljoen inwoners van de Chinese hoofdstad moest zich deze week driemaal laten testen. Inwoners vreesden dat de stad net als Sjanghai te maken zou krijgen met een strenge lockdown, maar deskundigen geven aan dat de hoofdstad "vroeg heeft ingegrepen".

China houdt vast aan een streng coronabeleid met als doel het aantal besmettingen naar nul te brengen. Het succesvol uitvoeren van deze strategie is moeilijker geworden nu het land te maken heeft met de besmettelijke omikronvariant van het coronavirus.