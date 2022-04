De Amerikaanse president Joe Biden is van plan om het voor hoogopgeleide Russen makkelijker te maken om naar de Verenigde Staten te komen, meldt persbureau Bloomberg. Daarvoor moeten bepaalde voorwaarden die nodig zijn om een visum te krijgen geschrapt worden.

Biden zou bij het Amerikaanse Congres een voorstel hebben ingediend om de verplichting op te heffen dat Russen die een werkvisum aanvragen al een werkgever moeten hebben.

De versoepeling moet gelden voor Russische staatsburgers die een master of doctoraat hebben op het gebied van wetenschap, technologie, bouwkunde of wiskunde. In de praktijk betekent dit eenvoudiger toegang krijgen tot de VS voor Russen die op hoog niveau ervaring hebben met onder meer ruimtetechnologie, cyberveiligheid en nucleaire machinebouw.

Volgens een vertegenwoordiger van de Nationale Veiligheidsraad van de VS is het voorstel bedoeld om de toegang van de Russische president Vladimir Poetin tot hightechmiddelen en -bronnen te dwarsbomen. Op langere termijn moet zo ook de basis voor Russische innovatie verzwakken. Bovendien moet de versoepeling bijdragen aan de Amerikaanse economie en nationale veiligheid.

Sinds de Russische inval in Oekraïne zijn volgens het kabinet van Biden veel hoogopgeleide Russen uit technische sectoren naar het buitenland gevlucht. Dat gebeurde onder meer vanwege de beperkte financiële mogelijkheden in Rusland, als gevolg van sancties die door de Europese Unie en de VS zijn opgelegd aan het land.