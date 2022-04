De familie van de Belg Sanda Dia, die omkwam bij een ontgroening van studentenvereniging Reuzegom, gaat in beroep tegen een beslissing van de rechter. De rechter gaf aan dat slechts een deel van de aanklachten tegen achttien Reuzegom-leden kan worden behandeld als gevolg van een juridische fout van de verdediging. Dat meldt de Belgische krant De Standaard vrijdag.

De leden staan terecht voor hun vermoedelijke betrokkenheid bij de dood van Dia, die als gevolg van de ontgroening van de vereniging om het leven kwam. Hoewel het fatale incident in december 2018 plaatsvond, begon het proces in het Vlaamse Hasselt pas vorige week. De rechter oordeelde echter dat het slechts over een deel van de vermoedelijke misdrijven tegen Dia uitspraak kan doen.

Bij vrijwel alle tenlasteleggingen werd namelijk uitsluitend melding gemaakt van de datum "5 december 2018" en de plaats "Vorselaar", terwijl een belangrijk deel van de vermeende strafbare feiten op andere tijdstippen en plekken werden gepleegd. De nabestaanden van Dia - zijn broer, vader en moeder - gaan tegen deze beslissing in beroep, om te voorkomen dat de verdachten met een lichtere straf zouden wegkomen.

Voor de nabestaanden en hun advocaten is het evident dat de verdachten moeten worden vervolgd voor alle strafbare feiten - in Leuven en Vorselaar - die tijdens het dopingsritueel zouden zijn gepleegd.

"Het lijkt vanuit menselijk oogpunt op zijn minst merkwaardig dat net de burgerlijke partijen de verdere procesgang onderbreken. Op juridisch vlak is er geen andere denkbare uitweg, klinkt het", schrijft De Standaard.

Rechter waarschuwde voor juridische problemen

De achttien leden van Reuzegom staan terecht voor een hele reeks misdrijven: het opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen met de dood tot gevolg (toedienen van visolie), onopzettelijke doodslag, onterende behandeling, schuldig verzuim en schending van de dierenwelzijnswetgeving, somt De Standaard op.

Het Belgische Openbaar Ministerie (OM) pleitte eerder deze week dat de achttien verdachten schuldig zijn aan alle genoemde misdrijven. De rechter gaf echter aan dat het mogelijk een aanzienlijk deel van de vermeende misdrijven niet kon vervolgen en spoorde het OM aan om het probleem juridisch op te lossen.

Het OM hield maandag, op dag twee van het proces, voet bij stuk. Op de zitting bleek dat de rechter over alle strafbare feiten die zouden zijn gepleegd vanaf het begin van de ontgroening in Leuven tot het vertrek richting Vorselaar niet ter beoordeling van de rechter werden voorgelegd. Oftewel: de rechter kon die feiten niet behandelen.

Na overleg tussen de nabestaanden en de advocaten werd besloten om in beroep te gaan tegen deze uitspraak. Als gevolg daarvan moet het Antwerpse gerechtshof oordelen of de rechter in Hasselt een onwettige beslissing heeft genomen. Als dit het geval is, zal de hele zaak door het Antwerpse hof worden overgenomen. Het is nog onduidelijk hoelang het oordeel van het hof in beslag zal nemen.