Meer dan drieduizend vluchtelingen uit Afrika zijn in 2021 overleden of vermist geraakt tijdens hun reis naar Europa. Het gaat om mensen die het continent wilden bereiken via de mediterrane en Atlantische zeeroutes, blijkt uit nieuwe cijfers van de VN. Het dodental is verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder.

Van de mensen die het niet gehaald hebben, probeerden 1.924 personen de Middellandse Zee over te steken, terwijl 1.153 van hen op weg waren naar de Canarische Eilanden in de Atlantische Oceaan. Het dodental voor deze routes was in 2020 met 1.544 bijna half zo laag. Een woordvoerder van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR noemt het hogere dodental "verontrustend".

Mede door de coronapandemie en de bijbehorende lockdowns en grenssluitingen zoeken volgens de UNHCR veel wanhopige mensen hulp bij smokkelaars. Die sturen ze de zee op in overvolle opblaasboten in slechte staat. Het komt regelmatig voor dat deze boten leeglopen of kapseizen.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij nieuws over migranten

De VN-organisatie waarschuwt dat niet alleen de reizen over zee levensgevaarlijk zijn, maar ook de routes over land. In de Sahara, in detentiecentra en in afgelegen grensgebieden zouden mogelijk nog meer doden vallen.

Op de Middellandse Zee zijn particuliere reddingsorganisaties actief, maar de hulp is beperkt. Negen van de tien schepen kunnen vanwege blokkades meestal niet uitvaren.

53 Griekse kustwacht duwt migrantenboot terug de zee in

Verantwoordelijk EU-directeur stapt op

Fabrice Leggeri, directeur van de Europese grens- en kustwacht Frontex, heeft volgens het Duitse tijdschrift Der Spiegel zijn ontslag aangeboden. Het VN-rapport over de omgekomen vluchtelingen was daarvoor niet de directe aanleiding, maar het vluchtelingenbeleid van de Europese Unie heeft wel met zijn vertrek te maken.

Het agentschap van Leggeri ligt namelijk al maanden onder vuur vanwege onthullingen over het illegaal terugduwen (pushbacks) van bootjes met asielzoekers op de Middellandse Zee en de manier waarop de Fransman met de beschuldigingen omging. Hij ontkende de misstanden en greep niet in.

De raad van bestuur moet het ontslag naar verluidt nog aanvaarden, maar volgens Der Spiegel, dat de ontslagbrief in handen heeft en online heeft gezet, heeft een meerderheid van het bestuur geen vertrouwen meer in Leggeri. Onder meer de EU-fraudedienst OLAF en de Europese Ombudsman deden al onderzoek naar Frontex en Leggeri.

Al eind 2020 riepen Europarlementariërs op tot zijn vertrek, nadat mediaberichten over de betrokkenheid van Frontex bij pushbacks zich hadden opgestapeld. Personeel zou meermaals hebben weggekeken of zelfs een aandeel hebben gehad in het terugduwen van bootjes vol asielzoekers op zee tussen Griekenland en Turkije.