In tegenstelling tot eerdere berichten van de Surinaamse overheid is de visumplicht voor bezoekers aan Suriname nog niet afgeschaft. Dat is donderdag bekendgemaakt door het consulaat-generaal van Suriname in Amsterdam.

De Surinaamse minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken maakte half april bekend dat inwoners van ruim twintig landen per 1 mei zonder een visum naar Suriname zouden kunnen reizen. Wel moesten deze reizigers nog 50 euro betalen om het land in te mogen.

Donderdag kwam echter het bericht dat de afschaffing van de visumplicht is opgeschort. Een duidelijke reden hiervoor is nog niet gegeven. Ook is niet duidelijk wanneer visumvrij reizen naar Suriname wel mogelijk wordt.

De afschaffing van de visumplicht had onder andere tot doel meer toeristen te lokken. Suriname kan wat extra geld goed gebruiken, omdat het land nog steeds bezig is de hoge schuld af te lossen die de regering-Bouterse heeft achtergelaten.

Behalve voor Nederland zou de visumplicht worden afgeschaft voor reizigers uit onder meer België, Frankrijk, Engeland, Aruba, Curaçao, de Verenigde Staten, Canada en China.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over koloniale geschiedenis

Ongeveer 400.000 Nederlanders hebben Surinaamse roots

Nederland heeft ongeveer 400.000 Nederlandse inwoners met Surinaamse roots. Suriname werd op 25 november 1975 onafhankelijk van Nederland.

Alleen al in 1975 emigreerden ongeveer 40.000 inwoners van het toen ongeveer 360.000 inwoners tellende Suriname naar Nederland.

De emigratie was relatief makkelijk. Nederland en Suriname hadden namelijk afgesproken dat inwoners van 1975 tot 1980 vrij mochten reizen tussen de twee landen.