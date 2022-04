Enkele tientallen Nederlandse marechaussees gaan naar Oekraïne om daar mee te helpen met het onderzoek naar vermeende oorlogsmisdaden. Het kabinet zal dat vrijdag besluiten tijdens de ministerraad, melden meerdere bronnen aan persbureau ANP.

Het gaat om een forensisch team dat "zeer binnenkort" met bescherming vertrekt. Het is belangrijk om na oorlogsmisdaden snel bewijsmateriaal te verzamelen. Door het onderzoek naar de vliegramp met MH17 heeft Nederland op forensisch vlak veel kennis opgedaan.

De marechaussees gaan volgens ingewijden ook aan de slag op plaatsen waar oorlogsmisdaden zouden zijn gepleegd. Ze blijven enkele weken in Oekraïne en gaan bewijsmateriaal verzamelen voor het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag.

Het ICC is al begonnen met een onderzoek naar oorlogsmisdaden in Oekraïne, dat op 24 februari werd aangevallen door Rusland. Experts van het Openbaar Ministerie (OM) en de politie delen al informatie uit het onderzoek naar MH17 met het ICC, aldus premier Mark Rutte.

ICC sluit zich aan bij Joint Investigation Team

Hoofdaanklager Karim Khan kondigde eerder deze week aan dat het ICC zich aansluit bij het Joint Investigation Team (JIT) dat Litouwen, Polen en Oekraïne hebben opgericht. Het JIT onderzoekt misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden gepleegd in Oekraïne.

Het JIT wordt gesteund door Eurojust, een agentschap van de Europese Unie dat is gevestigd in Den Haag. Eurojust werkt met landen samen om grensoverschrijdende criminaliteit te bestrijden. De organisatie steunt het verzamelen van bewijs en de uitwisseling van informatie.

Het kabinet steunt al langer onderzoek naar misdaden die tijdens de strijd zijn gepleegd. "Nederland rust niet totdat elke oorlogsmisdaad is onderzocht en de verantwoordelijken worden vervolgd", zei premier Rutte eerder.

De afgelopen weken verschenen berichten over massagraven, standrechtelijke executies en verkrachtingen door Russische militairen. De procureur-generaal van Oekraïne heeft naar eigen zeggen al duizenden oorlogsmisdaden geregistreerd.

Oekraïne kan niet alles zelf onderzoeken

Oekraïne kan die misdaden niet allemaal zelf onderzoeken. Afgevaardigden van het Oekraïense parlement vroegen onlangs tijdens een werkbezoek aan de Tweede Kamer nog om technische experts, DNA-tests, lijkenzakken en technische apparatuur.

Nederland helpt al verschillende initiatieven in Oekraïne. Zo steunt ons land een onderzoekscommissie van de VN-Mensenrechtenraad en is Nederland medeoprichter van de Group of Friends of Accountability Following the Aggression Against Ukraine.

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) gaf deze maand nog 1 miljoen euro extra aan het ICC voor onderzoek in Oekraïne. Verder krijgt het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten (OHCHR) geld om zijn veldkantoor in Oekraïne te versterken.

Nederland levert daarnaast militaire hulp aan Oekraïne. Daarbij gaat het om steeds zwaarder materieel. Er gaat onder meer een beperkt aantal pantserhouwitsers - het zwaarste geschut van de Koninklijke Landmacht - naar Oekraïne, maakte minister Kajsa Ollongren (Defensie) dinsdag nog bekend.