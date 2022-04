Thomas Raynard James, de onschuldige naamgenoot van een verdachte van moord in de Amerikaanse stad Miami, is na 31 jaar celstraf vrijgelaten. Zijn onterechte veroordeling uit 1991 werd woensdag verworpen, meldt The New York Times.

Bij een gewapende overval op een appartement in Miami in januari 1990 kwam een man door een schot om het leven. Na het schietincident wezen getuigen en tipgevers naar een man die zou luisteren naar de naam Thomas James of Tommy James.

De rechercheurs verspreidden hierop foto's van Thomas Raynard James, waarmee een verkeerde verdachte werd opgespoord. De 23-jarige James werd opgepakt en op 11 januari 1991 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf wegens moord.

James bleef vanuit de gevangenis zijn eigen zaak onderzoeken. Zijn moeder ging buiten de gevangenismuren op zoek naar antwoorden.

Die inspanningen werden woensdag beloond, toen een rechter erkende dat James onterecht is veroordeeld. Daarmee kwam hij na 31 jaar alsnog vrij.

Getuigenverklaringen leidden tot valse identificatie

De uitspraak volgde op een onderzoek van de openbaar aanklager van Miami waaruit bleek dat niet alleen de veroordeling dubieus was, maar ook dat James volledig onschuldig is. Het onderzoek concludeert dat de getuigenverklaringen leidden naar de verkeerde 'Thomas James'.

De inmiddels 55-jarige James gaf woensdag geen reactie bij zijn vrijlating. Zijn moeder zei dat hij ernaar verlangde zijn leven te hervatten. Ook zou James een non-profitorganisatie willen beginnen om andere mensen die onterecht zijn veroordeeld te helpen.