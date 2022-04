In Singapore is woensdag een verstandelijk beperkte man geëxecuteerd vanwege drugssmokkel. Beroemdheden en mensenrechtenorganisaties hebben tot het laatste moment geprobeerd om de doodstraf om te zetten in een levenslange celstraf, maar autoriteiten gingen daar niet in mee.

De 34-jarige Maleisiër Nagaenthran Dharmalingam werd opgehangen, nadat hij ruim tien jaar had vastgezeten. Hij was in 2010 opgepakt met 44 gram heroïne. In Singapore kan de doodstraf worden opgelegd als iemand meer dan 15 gram drugs bij zich draagt.

Familieleden, advocaten en mensenrechtenactivisten benadrukten dat de man verstandelijk beperkt was. Zo zou Dharmalingam een IQ van 69 hebben gehad.

De rechtbank ging daar niet in mee. "De verdachte wist toentertijd donders goed waar hij mee bezig was en er is geen bewijs voor een verstandelijke beperking", oordeelde de rechter.

Moeder vindt dat haar zoon geen eerlijk proces heeft gehad

Dinsdag werd een laatste verzoek van zijn moeder om uitstel van tafel geveegd. Zij zei dat haar zoon geen eerlijk proces heeft gehad, aangezien de rechter bij zijn hoger beroep in 2010 nog openbaar aanklager was bij zijn eerste veroordeling. Daardoor zou er sprake zijn geweest van belangenverstrengeling, vindt ze.

Volgens actiegroep Reprieve, die tegen de doodstraf strijdt, zat Dharmalingam tijdens zijn laatste dagen vast in een isoleercel. Terwijl hij werd opgehangen, hield hij de handen van zijn moeder vast.

Veel kritiek op executie van Dharmalingam

Amnesty International spreekt in een reactie van "ongelofelijke wreedheid". De mensenrechtenorganisatie wil de dood van Dharmalingam aangrijpen om de strijd tegen de doodstraf in zijn naam voort te zetten.

Ook experts van de Verenigde Naties hebben hun afschuw over de executie uitgesproken. De Britse miljardair Richard Branson en de Maleisische premier Ismail Sabri Yaakob voegden zich bij het verzet en riepen Singapore in een videoboodschap op de straf van Dharmalingam om te zetten in een levenslange celstraf.

Het lichaam van Dharmalingam wordt later deze week naar zijn thuisland Maleisië overgebracht. In de hoofdstad Kuala Lumpur namen maandag al honderden mensen deel aan een stille tocht tegen de geplande executie.