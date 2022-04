De vooraanstaande Amerikaanse Harvard University reserveert 100 miljoen dollar (circa 94 miljoen euro) om de schade door slavernij en racisme te helpen herstellen, maakte het bestuur dinsdag bekend. De universiteit treft maatregelen en stelt een fonds in om de achterstanden te helpen aanpakken die het gevolg zijn van slavernij en racisme.

Het besluit volgt op de publicatie van een onderzoeksrapport dat schetst hoe tot slaaf gemaakten dwangarbeid verrichtten op de campus. De universiteit profiteerde van de slavenhandel en aan de slavernij gelieerde industrieën, liet geen zwarte studenten toe en wetenschappers waren voorstander van racisme, aldus het rapport.

"De oudste instelling voor hoger onderwijs van het land ... hielp de raciale onderdrukking en uitbuiting van het tijdperk in stand te houden", aldus het rapport. Binnen Harvard waren er ook burgerrechtenactivisten en voorvechters van de afschaffing van de slavernij.

'Bied onderwijs en steun aan nakomelingen van tot slaaf gemaakten'

Harvard moet onderwijs en steun aanbieden aan nakomelingen van de tot slaaf gemaakten die bij de universiteit moesten werken, aldus het rapport. Zo kunnen zij "hun geschiedenis herstellen, hun verhalen vertellen, en kennis verwerven". Het rapport adviseert ook om studenten en docenten van historisch financieel achtergestelde zwarte hogescholen en universiteiten naar Harvard te halen.

Een commissie gaat nu onderzoeken hoe de adviezen kunnen worden omgezet in concrete daden, schreef bestuursvoorzitter Lawrence Bacow in een e-mail. "Slavernij en de erfenis ervan maken al meer dan vierhonderd jaar deel uit van het Amerikaanse leven. Het werk om de hardnekkige gevolgen ervan verder te herstellen zal nog jaren aanhoudende en ambitieuze inspanningen vergen."

Ook andere Amerikaanse universiteiten richtten herstelfondsen op

Ook andere Amerikaanse instellingen voor hoger onderwijs riepen de afgelopen jaren fondsen in het leven om de erfenis van de slavernij aan te pakken. Een wet die in 2021 in Virginia is aangenomen, verplicht vijf staatsuniversiteiten om beurzen te verstrekken aan nakomelingen van mensen die door de instellingen tot slaaf zijn gemaakt.