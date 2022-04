Zo'n twee miljoen kinderen in de Hoorn van Afrika dreigen om te komen van de honger als er niet snel iets gebeurt, zegt het bureau voor noodhulp van de Verenigde Naties (VN).

De Oost-Afrikaanse streek waarin Ethiopië, Somalië, Eritrea en Djibouti liggen wordt geteisterd door de ergste droogte in veertig jaar. Volgens het wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties lijden daardoor ongeveer dertien miljoen mensen in delen van Ethiopië, Somalië en ook Kenia honger.

Martin Griffiths, de directeur van het VN-bureau voor noodhulp, spreekt van een "race tegen de klok" om de sterfte onder de kinderen in de streek te voorkomen. "We hebben nu onvoldoende middelen om dat te voorkomen", zei hij dinsdag tijdens een donorbijeenkomst in het Zwitserse Genève.

De VN-directeur schat in dat er 1,4 miljard dollar (1,3 miljard euro) nodig is om de negatieve effecten van de droogte in de Hoorn van Afrika tegen te gaan. Slechts een fractie van het geld zou beschikbaar zijn.